Stammzellen: Spender dringend gesucht!

„Nur“ 80.000 Freiwillige in Österreich registriert

„Daher ist es so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Spender registrieren lassen. Österreichweit stehen wir bei 80.000 Personen. Da ist noch viel Luft nach oben“, erklärt Medizin-Student Alexander Reister, der für das Rote Kreuz Innsbruck die Mission „Stammzellenspender gesucht“ leitet. Am Dienstag werden Reister und seine Kollegen in Innsbruck und Völs an vier Standorten zwischen 13 und 18 Uhr über die Möglichkeiten, zum Lebensretter zu werden, aufklären. „Leider glauben immer noch viele, dass man Stammzellen nur aus Knochenmark gewinnen kann und diese Entnahme Risiken birgt. Längst geht es aber mit einer vergleichsweise einfachen Blutabnahme“, kann Reister beruhigen. Das genannte Vorurteil dürfte Grund dafür sein, warum sich in Österreich auffallend wenige Freiwillige registrieren lassen. In Deutschland melden sich hundertmal so viele.