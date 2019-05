Blamable Verluste für deutsche Regierungsparteien

Weber: „Union hat klaren Führungsanspruch in Europa“

Der Spitzenkandidat der Konservativen bei der Europawahl, der CSU-Politiker Manfred Weber, begrüßte die gestiegene Wahlbeteiligung bei der Europawahl „Die europäische Demokratie lebt“, sagte Weber am Sonntagabend auf der Wahlparty der CDU in Berlin zu der deutlich gewachsenen Wahlbeteiligung. Er sagte weiter, trotz der Stimmenverluste seien CDU und CSU die stärkste Kraft in Deutschland. „Die Union hat einen klaren Führungsanspruch in Deutschland.“ Sie sei die „klare Europapartei“. Unterstützung für seinen Anspruch auf den Spitzenposten in der EU-Kommission bekam Weber von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. „Wir stehen zum Konzept des Spitzenkandidaten“, sagte sie in Berlin. „Manfred Weber soll Spitze der EU-Kommission übernehmen.“