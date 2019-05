Radunfälle forderten in Tirol zwei Schwerverletzte

Zwei folgenschwere Radunfälle ereigneten sich am Sonntag in Tirol! In Lienz kam ein junger „Downhiller“ zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Verletzung zu. Und in Erl kollidierten eine 31-Jährige und ein 53-Jähriger. Während die Frau „nur“ Abschürfungen erlitt, musste der Mann mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.