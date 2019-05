Alfred Stingl wird 80: „Helfe, solange ich kann“

Sie sprechen den „Ibiza-Skandal“ an. Sollte die SPÖ am Montag dem Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz zustimmen?

Man kann ihm bei dieser Gelegenheit vorhalten, was uns nicht gepasst hat: die Herabwürdigung der Sozialpartnerschaft, die Drohung, bei der Arbeiterkammer per Gesetz die Beiträge herabzusetzen. Auch das, was der Kickl alles gemacht hat - Kurz hat die FPÖ schließlich in die Regierung geholt. Aber, und das ist auch die Meinung von Peter Schachner-Blazizek, mit dem ich Rücksprache gehalten habe: Die SPÖ sollte dem Antrag keine Zustimmung geben.