Hoeneß: Boateng sollte den FC Bayern verlassen!

Der viele Jahre lang als absolutes Bollwerk in der Abwehr der Bayern agierende Boateng fiel zuletzt immer mehr in Ungnade - und nach dem Sieg im Cup-Finale auch durch eine gewisse „Wurschtigkeit“ auf. Während die ganze Mannschaft in der Kurve mit den Fans feierte, rauschte Boateng bereits früh ab. Auch sein Dasein als (Teilzeit-)„Bankerlsitzer“ hatte er in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gerade mit übertriebenem Frohsinn quittiert.