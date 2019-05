Kurz emotional: „So etwas hat es noch nie gegeben“

Schieder: „Kurz ist an sich selbst gescheitert“

Ein völlig anderes Bild gab es dagegen im Festzelt in der SPÖ-Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße. Die SPÖ sei für Platz eins „noch nicht so weit“, man werde daran aber weiterarbeiten, so Spitzenkandidat Andreas Schieder. Wichtig sei, „dass wir nicht taktieren, sondern einfach unserem Herzen folgen“, meinte er bezüglich der Haltung zur ÖVP.