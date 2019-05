Rapid bindet Jahrhundert-Talent Demir bis 2022!

Demir wurde im vergangenen Jänner bei einem U19-Nachwuchsturnier in Sindelfingen, an dem viele europäische Topklubs teilnahmen, zum besten Spieler gewählt. Spätestens ab diesem Zeitpunkt stand der Offensivspieler in den Notizblöcken einiger renommierter Vereine. Für den ÖFB absolvierte Demir bisher insgesamt 17 Länderspiele in der U15- und U17-Auswahl und erzielte dabei 15 Tore. Allerdings könnte der gebürtige Wiener aufgrund der Herkunft seiner Eltern noch zum türkischen Verband wechseln.