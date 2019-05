EU-Wahl: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Spitzenkandidaten optimistisch

Das vorläufige Endergebnis steht dann um 23.00 Uhr fest - zum EU-weiten Wahlschluss. Verkündet wird das Ergebnis von Innenminister Eckart Ratz. Die Spitzenkandidaten schritten bis zum frühen Nachmittag zu den Wahlurnen und gaben sich allesamt mehr oder weniger optimistisch. ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas gab am Vormittag im Pensionistenwohnheim an der Hohen Warte im Wien-Döbling seine Stimme ab. Sein Ziel sei es, so wie bei den Wahlen 2009 und 2014 wieder die meisten Vorzugsstimmen aller ÖVP-Kandidaten zu erhalten, so Karas.