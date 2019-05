Verkommt die IAA zur Automesse zweiter Klasse?

Auch Fiat Chrysler (FCA) verzichtet mit seinen Marken Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo und Abarth auf einen Messestand in Frankfurt. „FCA konzentriert sich 2019 auf eine Messe in Europa, das war im März der Genfer Automobil-Salon“, sagte ein Sprecher. Subaru und Suzuki werden ebenfalls fehlen. Eine Subaru-Sprecherin sagte: „Als kleiner Importeur sind wir erneut gezwungen, Kosten und Nutzen genau im Blick zu behalten. Und bei einem Auftritt auf der diesjährigen IAA stünden diese beiden Faktoren nicht in einer Balance zueinander.“