„Love is Love“: Liebe ist für alle Menschen da

Im Zeitraum vom 1. bis zum 16. Juni hat Wien dieses Jahr die Ehre Gastgeberin der EuroPride zu sein. Diese pan-europäische LGBTIQ-Pride-Veranstaltung kommt nicht nur in bunten Farben, sondern auch mit schönen und spannenden Events wie dem EuroPride Run, dem Pride Village vor dem Wiener Rathaus und der Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße am 15. Juni.



Wenn Liebe Anderen Angst macht

Am 12. Juni 2016 erschütterte ein Anschlag auf den Schwulen-Nachtclub „Pulse“ in Orlando die Welt. 49 Menschen wurden brutal ermordert. Es ist einer dieser Tage, die lange im Gedächtnis bleibt, auch wenn es bei Weitem nicht der Einzige seiner Art ist. Eine der Kunstaktionen, die wohl auch als Trauerbewältigung gesehen werden kann, ist die vorliegende Anthologie. In ihr reagieren die unterschiedlichsten Künstler*innen auf diese unfassbare Tat. Es geht um Mitgefühl, Trauer und Hoffnung Angesichts dieses Angriffs auf die LGBTQI-Community.



„Love is Love“ ist ein Manifest für das Gute in uns allen, für die Liebe in uns und die Hoffnung. Zusammen mit dem Initiator Marc Andreyko, brachten Chris Ryall und der Verlag IDW Publishing das Projekt ins Rollen. Dieser zeigte sich im Interview mit Panini Comics TV (Folge 16) nach wie vor begeistert. Die spontane Bereitschaft der Künstler*innen war ebenso zahlreich, wie die Untersützung der Verlage. So erlaubte der US-Superheldenverlag DC Comics unter Anderem die Nutzung einige ihrer Charakter für den Band.



Auch war es Ryall von Anfang an wichtig, ein Statement für das Positive abgzugeben. Man sollte seine Gedanken und Emotionen zu diesem Tag zum Ausdruck bringen. „Aber“, so Ryall, „Marc wollte ein Statement für die Liebe. Die Geschichten sollten keine Wut beinhalten, sondern Hoffnung vermitteln.“