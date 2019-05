An Linzer Schule gibt es Auszeit für Störenfriede

Auszeitklassen werden von der Bildungspolitik derzeit als des Rätsels Lösung für Problemschüler propagiert. An oberösterreichischen Schulen werden Time-out-Klassen, wie sie auch genannt werden, schon mit Erfolg praktiziert. Zum Beispiel an der Neuen Mittelschule Bertha von Suttner in Linz-Dornach.