„Regierungsparteien haben uns enttäuscht“

Die EU-Wahl steht im Schatten der schweren innenpolitischen Turbulenzen - seit ein 2017 in Ibiza aufgenommenes Video auftauchte, in dem Heinz-Christian Strache über illegale Parteienfinanzierung und die Vergabe von Staatsaufträgen gegen Wahlkampfhilfe spricht. Doch hat das Video auch Auswirkungen auf das Wahlergebnis am Sonntag? krone.at hat sich am Tag der Europa-Wahl in Wien umgehört.