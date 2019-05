Austria zerbricht beim LASK am Traum vom 3. Platz!

Die Aufholjagd der Wiener Austria im Finish der Fußball-Bundesliga hat nicht mehr zu Rang drei und dem damit verbundenen Fixticket für die Europa League gereicht! Am Sonntag unterlag die Truppe von Trainer Robert Ibertsberger in der letzten Runde bei Vizemeister LASK trotz 1:0-Pausenführung 2:5 und konnte den drittplatzierten WAC nicht mehr abfangen. Weil auch die Kärntner Sturm Graz mit 2:1 besiegten, blieb der Austria zumindest Platz vier, drei Punkte vor Sturm. Damit steigen die „Veilchen“ in der dritten Runde der EL-Qualifikation ein.