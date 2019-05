Hamilton holt 3. Monaco-Sieg zu Ehren von Lauda!

Mercedes-Teamchef Toto Wolff stimmte zu: „Das war ein Fehler. Ich glaube, der Hard-Reifen wäre der richtige gewesen. Aber er hat es am Ende gerettet.“ Dennoch habe das Team wieder einen grandiosen Job gemacht. Es war der 6. Mercedes-Sieg im 6. WM-Lauf 2019. Auch Vettel verwies in seiner ersten Stellungnahme auf Lauda, der am Montag im Alter von 70 Jahren in Zürich gestorben war. „Heute geht es wirklich um Niki. Er war eine Ikone in der Vergangenheit, und er wird das auch in Zukunft sein“, meinte der Deutsche, der nach seinem besten Ergebnis in diesem Jahr Verstappen in der WM-Wertung überholte und auf Platz drei rückte. An der Spitze baute Hamilton seinen Vorsprung auf seinen Teamkollegen Bottas auf 17 Punkte aus.