Pannen-Trip nach Rom endete im falschen Land

Der Senior gab sein Ziel ins Navigationsgerät ein und fuhr Richtung Süden. Zuerst verlief die Reise auch ohne Schwierigkeiten. Doch plötzlich - und deutlich zu früh - gab das Navi an, der Mann habe sein Ziel erreicht. Tatsächlich war der Mann in Rom angekommen - das Ortseingangsschild mit dem entsprechenden Schriftzug gehörte allerdings zur gleichnamigen Ortschaft in Nordrhein-Westfalen (Deutschland).