„Malcolm Max“: Raus aus dem Sarg, rein ins Gefecht

Freunde von Hörspielreihen könnten „Malcolm Max“ bereits abseits der Comics kennen. Denn mit drei Episoden, derzeit veröffentlicht in der Serie „Geister-Schocker“ von Romantruhe Audio, konnte man sich schon vorab für „Malcolm Max“ begeistern. Im Jahr 2013 folgte dann, auch hier zeichnet sich Szenarist Peter Menningen erneut verantwortlich, das verheißungsvolle Aufeinandertreffen mit dem Medium Comic. Zusammen mit dem Illustratoren Ingo Römling, der unter Anderem einer der ersten offiziellen Disney-Comic-Zeichner ist, wurde mittlerweile nicht nur der erste Zyklus der Reihe abgeschlossen, sondern auch bereits Band 4 „Blutrausch“ im Februar 2019 aufgelegt. Für Nachschub ist also gesorgt.



„In Wahrheit? Was für eine Wahrheit meinst du denn?“

Privatermittler Malcolm Max und die Dämonenjägerin Charisma Myskina sind schon seit längerer Zeit ein Duo. Das Charisma selbst sich in dieser Welt mehr als heimisch fühlt und Malcolm oft zu tollkühn für seine Abenteuer ist, tut ihrer Chemie nichts ab. Außerdem gibt es ja Wichtigeres zu erledigen. Das graue London im Jahr 1889 findet auch nach dem Ende der berüchtigten Whitechapel-Morde keine Ruhe. Auf den tristen Friedhöfen und in den Krankenhäusern scheinen Grabräuber und Leichenfledderer ihr Unwesen zu treiben. Wen wundert es, nicht nur die Technlogie macht Fortschritte, auch die medizinische Forschung möchte weiter, höher, tiefer gelangen. Für die Geheimloge „Custodes Lucis“ treiben sich die mutigen Abenteurer an seltsamen Orten herum und versuchen nicht nur gegen dampfbetriebene Roboter zu bestehen, sondern auch die Hintergründe der entstellten Frauenleichen aufzuklären.