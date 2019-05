Hartberg am Ballermann ++ Bangen um Trainer Schopp

Schopp zum WAC?

Nicht am Ballermann, sondern daheim wird Markus Schopp mit Erich Korherr verhandeln. Von Hartbergs Erfolgscoach fiel Druck ab. „Es war zermürbend, aber ich bin so stolz auf alle, auf die Spieler und auf alle anderen, die ihre Freizeit für den Klub opfern. Wir alle haben an das Wunder geglaubt!“ Ob Schopp bleibt, ist offen. Dienstag gibt’s ein Gespräch mit Korherr. Schopp ist auch beim WAC im Gespräch - im Lavanttal will man vorbauen, weil Chris Ilzer angeblich bald bei der Austria unterschreiben soll. Seit gestern ist Schopp für WAC noch interessanter.