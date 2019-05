Alle Preisträger der Filmfestspiele Cannes

Seit 14. Mai tummelten sich in Cannes wieder allerlei Hollywoodstars, Sternchen und auch so manches (noch) unbekannte Gesicht am Red Carpet, der am Samstagabend nach der großen Preisverleihung, Busenblitzern, aufsehenerregenden Nackt-Kleidern, Benefiz-Partys und so manchem Bekenntnis alteingesessener Superstars wie Sylvester Stallone nun wieder eingerollt wurde. 21 Filme ritterten um die begehrten Auszeichnungen, doch welche Filme konnten die Jury überzeugen?