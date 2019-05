Bauernhof bei Großbrand in Söll komplett zerstört

In der Nacht auf Sonntag brach gegen 1 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Söll aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Besitzer haben das Feuer entdeckt, als diese gerade nach Hause kamen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der leerstehende Trakt des Hofes bereits in Vollbrand, ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich konnte nur teilweise verhindert werden. Er ist nicht mehr bewohnbar, Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.