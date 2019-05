Ukrainer (50) drehte im Rausch durch

Streit in Klagenfurt

Ähnliche Szenen spielten sich am Samstag in einer anderen Klagenfurter Wohnung ab. Ein 41-jähriger Rumäne schlug im Streit auf seine Frau (37) ein. Der Mann reagierte auch gegenüber den Beamten aggressiv. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.