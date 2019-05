Krems tat mit Sieg gegen Hard 1. Schritt zum Titel

Cup-Sieger Krems lag mit Ausnahme weniger Minuten in der ersten Hälfte (10:10 bzw. 11:11) stets in Front, konnte sich aber vor der Pause keinen entscheidenden Vorsprung erarbeiten. Erst mit Beginn der zweiten Hälfte gelang es Fabian Posch und Co., dem sechsfachen Meister weiter zu enteilen. Spätestens mit dem 25:20 nach 47 Minuten hatte Krems die Partie endgültig in Richtung Sieg gelenkt, auch wenn es Hard mit einem 3:0-Lauf auf 23:25 (53.) noch einmal spannend machte und in der Schlussminute sogar noch einmal auf 27:28 herangekommen war. Mit einem verwerteten Siebenmeter sorgte Jakob Jochmann aber in der letzten Sekunde für den Endstand.