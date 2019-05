Stärke der Natur

Der Maltataler ist sich bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. „Ich habe mich selbst in Gefahr gebracht und mit meinem Leben gespielt. Ich weiß nicht, was da in mir vorging.“ Er hat die Lawine selbst ausgelöst, weil er sich immer weiter ins freie Gelände gewagt hatte. „Ich wusste, dass ich mich an gefährlichen Stellen befinde“, so der Skilehrer: „Erst wenn man selbst zum Opfer wird, beginnt man richtig nachzudenken.“ Der Reiz, etwas auszuprobieren, sei in diesem Fall stärker gewesen als der Verstand. „Niemand ist stärker als die Natur!“