Deutsche mit dem Tau aus Schlucht geborgen

Bei einer geführten Canyoningtour ereignete sich am Samstag gegen 12.40 Uhr in der Zemmschlucht in Finkenberg ein Unfall. Beim so genannten „Dreizack“ sprang eine 42-jährige Deutsche aus rund fünf Meter Höhe ins Wasser und verletzte sich beim Aufprall auf der Wasseroberfläche unbestimmten Grades an der Schulter.