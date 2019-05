Derbysieg schmeckte Radstadt besonders gut

In der 1. Tennis-Bundesliga ging der Saisonstart für die STC-Herren in Mauthausen knapp mit 4:5 verloren. „Wir können uns gegen das ungarische Davis-Cup-Team nix vorwerfen“, meinte Maxi Pongratz, Playing Captain bei den Salzburgern in Anspielung auf die drei starken Ungarn-Legionäre bei den Oberösterreichern. Im Endeffekt war die Partie auf Messers Schneide. „Sowohl das Einser- als auch das Zweier-Doppel hatten jeweils Satzbälle“, betonte Pongratz. Der vor allem der Dreisatz-Sieg von Benni Emesz gegen Dominik Aigner freute: Der Youngster drehte nach verlorenem ersten Satz auf, gewann noch 2:6, 7:6, 6:1. „Das Ziel war oberes Play off. Das wird mit der Auftaktniederlage nicht leichter. Nun müssen wir am Donnerstag zu Hause gegen Telfs auf jeden Fall gewinnen“, betonte Pongratz.