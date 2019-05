VSV holt Karaban, hat Karlsson an der Angel

45 KHL-Spiele für Dinamo Minsk, 27 Länderspiele für seine Heimat Weißrussland - für seine 22 Jahre hat Neo-Adler Danila Karaban schon einiges an Erfahrung. „Danila bringt viel Geschwindigkeit in unser Team“, erklärt Trainer Jyrki Aho. „Ich bin überzeugt, dass er in Villach den nächsten Schritt machen kann.“