Europa-Wahl ganz im Schatten des Ibiza-Skandals

Geht ÖVP-Strategie mit Doppelspitze auf?

Unklar ist, ob die eigenartige Strategie der ÖVP aufgeht. Der staubtrockene EU-Profi Othmar Karas und Staatssekretärin Karoline Edtstadler aus dem türkisen Lager zogen für die ÖVP in den Wahlkampf. Meist sagten die beiden nicht das Gleiche, was aber ohnehin egal war, weil ab einem gewissen Zeitpunkt sowieso nur zählte, was Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte. Er gab die Richtung vor.