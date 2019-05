Hunderte Steirer stehen vor ungewisser Zukunft

In Deutschlandsberg fanden 87 ältere arbeitssuchende Personen über die „Aktion 20.000“ eine Beschäftigung. 69 Personen sind noch in einem Dienstverhältnis. In Voitsberg wurden sogar 144 Dienstverhältnisse geschaffen. Aktuell sind es im Bezirk noch 102 Beschäftigte. Gründe für Auflösung des Dienstverhältnisses waren u. a. Jobwechsel, Pensionierungen, gesundheitliche Gründe.