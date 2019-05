Tscheche stürzte 20 Meter über senkrechte Wand ab

Ein 62 Jahre alter Tscheche ist am Samstag auf dem Weg zu einer Klettertour in Pernegg an der Mur (Bezirk Bruck an der Mur) abgestürzt. Beim Zustieg zur Kletterroute „Michelangelo“ rutschte der Mann laut Polizei aus und stürzte das steile Gelände talwärts, zuletzt 20 Meter über eine beinahe senkrechte Wand.