Gespag versenkte viel Geld für leeres Ärztezentrum

Kommentar „Ob der Enns“:

„Da hat man zu wenig mit uns geredet“, bestätigt Ärtzekammerchef Peter Niedermoser den Prüfervorwurf an die Gespag in Sachen des nie verwirklichten Primärversorgungszentrum am LKH Schärding. Hätte die Gespag mehr mit der Kammer geredet, dann wäre von vornherein klar gewesen, dass die 1,4 Millionen € in den Sand gesetzt werden. Die Kammer ist dagegen, weil Ärzte dagegen sind. Es liegt ja auf der Hand: Wer als Allgemeinmediziner im Spital ordiniert, hat einen Konkurrenzvorteil, wenn er alle medizinischen Angebote im Hintergrund hat. Bleibt der Gespag nur, die leeren Räume anderweitig zu verwerten, um den Schaden zu begrenzen.