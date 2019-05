Manege frei für die kleinen Zirkus-Artisten

Drei Vorstellungen am Freitag und Samstag liegen hinter den zehn Klassen der Volksschule in Parsch. Zum dritten Mal wurde im großen Schulgarten ein echtes Zirkuszelt aufgestellt. Denn Jonglieren, Einradfahren, Seilspringen und das Balancieren auf einem Rola Bola oder das Schwingen am Trapez sind seit fünf Jahren Teil des Unterrichts. „Ich schlüpfe ständig in unterschiedliche Rollen und kann mich dadurch viel besser ausdrücken“, schwärmt die zehnjährige Valerie von dem zugegeben etwas ausgefallenen Unterrichtsform.