Nur für Wien: 400-kV-Kabel

Erdkabel statt Freileitung? Unmöglich, sagt der Verbund. Er will 114 Kilometer 380-kV-Freileitung durch Salzburg bauen. In zwei Instanzen bereits bewilligt, eine endgültige Entscheidung wird vor dem Sommer erwartet. Doch in Wien hat man längst das Erdkabel: 5,5 Kilometer durch dicht verbautes Gebiet.