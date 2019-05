Schwarz/Lehaci in Poznan über 500 Meter Neunte

Die österreichischen Flachwasser-Kanutinnen Viktoria Schwarz/Ana Roxana Lehaci haben am Samstag beim Weltcup in Poznan in Polen im K2-A-Finale über 500 m nur den neunten Platz belegt. Der Sieg ging an das weißrussische Duo Wolga Chudsenka/Marina Litwintschuk. Manfred Pallinger belegte im Canadier Einer im 200-m-Semifinale ebenfalls nur den neunten und letzten Platz.