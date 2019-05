Hungertod in Wien: Das Drama hinter Tür Nummer 17

Die Mutter fühlte sich verfolgt

2012 flüchtete die Mutter mit den Zwillingen in ein Frauenhaus. 2014 wurden die drei in einer WG untergebracht, 2015 bekamen sie die Gemeindewohnung in Wien-Floridsdorf zugeteilt. Und alles schien gut. Die Panikattacken und Verfolgungsgedanken, unter denen Vesna M. seit Zerbrechen ihrer Ehe gelitten hatte, waren durch die Einnahme von Psychopharmaka verschwunden. Zusana und Tanja galten in der NMS, die sie besuchten, als fleißig – und auch später, nach ihrem Übertritt in eine wirtschaftliche Fachschule, schrieben sie hervorragende Noten.