Siebenjähriger stürzte bei Motocrossrennen

Ein siebenjähriger Schüler aus dem Bezirk Völkermarkt ist am Samstag bei einem Motocross-Rennen am Haberberg in Griffen gestürzt. Das verletzte Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Sturz passierte aus Eigenverschulden auf einer genehmigten Rennstrecke. Wie schwer die Verletzungen des Buben sind, war unklar.