Graz wird zur Bootshauptstadt

Die „Riverdays“ am 9. und 10. 8. „eröffnen“ den durch den Kraftwerksbau in Graz-Puntigam neu geschaffenen Lebensraum. Geboten wird den Akteuren und Zusehern an den beiden Tagen einiges: Kanu-Meisterschaften, Boatercross, „Riverdays Pop Up Cafe“, Stand Up Paddling, Rudern, Rafting, Tubingfahrten, Schnupperkurse im Rudern, geführte Kanu-Touren mit Weltmeisterin Uschi Profanter, Charity-Drachenboot-Regatta, größte Kinder-Wassererlebniswelt des Landes, Riesenwasserlaufräder und vieles mehr. Begeistern werden auch die Einsatzszenarien der österreichischen Wasserrettung und der Berufsfeuerwehr der Stadt Graz.