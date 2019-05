Innsbruck siegt - und ist doch DER große Verlierer

Wacker Innsbruck muss nach einem Jahr in der Fußball-Bundesliga gleich wieder absteigen! Die Tiroler gewannen zwar in der 10. und letzten Runde der Quali-Gruppe vor eigenem Publikum souverän gegen eine B-Elf von Mattersburg mit 4:0, blieben in der Tabelle aber zwei Punkte hinter Hartberg am Tabellen-Ende, da die Steirer die Admira mit 3:1 bezwangen. Der 18-jährige Matthäus Taferner leitete den Sieg vor 5823 Zuschauern mit seinem ersten Bundesliga-Tor (6.) und einem Assist für das 2:0 von Zlatko Dedic (11.) ein. Stefan Meusburger (69.) und Alexander Gründler (87.) legten weitere Tore nach. Vier Siege im Frühjahr unter Daxbacher-Nachfolger Thomas Grumser waren am Ende für den Klassenerhalt zu wenig.