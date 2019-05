Leichenfund im Inn: Obduktion am Montag

Nach dem Leichenfund am Freitagnachmittag im Inn bei Kufstein tappt die Polizei hinsichtlich der Identität des Toten weiter im Dunkeln. Eine Obduktion soll Klarheit bringen - diese soll am Montag im Laufe des Tages durchgeführt werden, erklärte eine Sprecherin am Samstag gegenüber der „Krone“.