Sturz im Außerfern: Biker (40) schwer verletzt

Ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland hat sich am Freitag bei einem Unfall in Tannheim (Bezirk Reutte) schwere Verletzungen am Kopf und an der Brust zugezogen. Wie die Polizei berichtete, dürfte der 40-Jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und auf die Straße gestürzt sein.