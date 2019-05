Kuriose „Schwanenrettung“ in Gmunden

„Dass Tiere nicht immer unsere Hilfe benötigen und vielleicht doch schlauer sind, als wir manchmal annehmen, zeigte sich einmal mehr am 24. Mai 2019…“, so die FF Gmunden in einer Aussendung. Um 12 Uhr mittags hatten besorgte Passanten die Feuerwehr alarmiert, dass im Bereich der Schiffslände ein Schwan in einem Kanalrohr unter der neu errichteten Traunbrücke gefangen sei. Das Tier befände sich nun schon längere Zeit „hinter Gittern“ und komme wohl von selber nicht mehr heraus.