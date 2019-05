„Piefke Saga“: Baumann will für Deutschland fahren

Heirat am 1. April

Die Basis für den Wechsel nach Deutschland war am 1. April die Hochzeit mit seiner deutschen Langzeit-Partnerin Vroni, mit der der Tiroler schon seit Jahren jenseits der Grenze wohnt. Romed ist bereits in Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat seine Zustimmung gegeben, der heimische Skiverband gibt Baumann frei. Nun fehlt nur noch das Okay der FIS, die sich damit kommende Woche bei der Kalender-Konferenz im kroatischen Dubrovnik beschäftigen wird. Eine Zustimmung würde bedeuten, dass Baumann durch diesen Wechsel weder FIS- noch Weltranglisten-Punkte verliert. Beim Material bleibt Romed der Firma Salomon treu, die in den deutschen Pool eingestiegen ist.