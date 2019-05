Fahrschülerin (24) mit Motorrad gestürzt - tot

Der Wunsch, das Motorradfahren zu erlernen, ist einer 24-Jährigen am Freitag in Wien zum tödlichen Verhängnis geworden: Die junge Frau kam während einer Fahrstunde in Liesing in einer Unterführung von der Fahrbahn ab und zu Sturz, wobei sie den Helm verlor. Die Lenkerin wurde in ein Spital geflogen, wo die Ärzte jedoch den Kampf um das Leben der jungen Frau verloren.