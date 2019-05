Aus Eifersucht Sehnen der Freundin durchtrennt

Spät nachts hatte der 23-Jährige seine Ex-Freundin in deren Wohnung aufgesucht - für eine Aussprache, da die 24-Jährige kurz davor die Beziehung beendet hatte. „Dabei entdeckte der Klagenfurter am Handy der Frau Nachrichten ihres neuen Freundes und rastete offenbar aus“, so ein Ermittler. Der Mann griff zu einem Stanleymesser und schnitt der jungen Frau die beiden Unterarme auf.