Messi zu Barca-Drama: „Das ist unverzeihlich!“

Lionel Messi war am Freitag, einen Tag vor dem spanischen Cup-Finale, auf seiner ersten offiziellen Barcelona-Pressekonferenz seit mehr als vier Jahren. Er hatte die 0:4-Pleite im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales gegen den FC Liverpool nach einem 3:0 im Camp Nou als „schweren Schlag“ bezeichnet. „Unverzeihlich“, so Messi (siehe Video oben). Trainer Ernesto Valverde treffe keine Schuld an der Niederlage, allein die Mannschaft sei verantwortlich gewesen.