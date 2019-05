Bilderbuch in Schönbrunn: „Liebe ist place to be“

Die eigenen Anfänge ließ man links liegen, stattdessen blickten Ernst und Co auf die Erfolgswelle ab „Maschin“ (natürlich fehlten auch diesmal die gelben Rennfahrerhandschuhe nicht) und dem dazugehörigen Album „Schick Schock“. Bei der Großtat „Ich hab Gefühle“ gab es für den Frontmann gar ein Bad in der Menge, bei dem seine weite Hose und der schwarz-weiß Pullunder auf ihre Reißfestigkeit getesten wurden. Immer wieder stachelte Ernst das Publikum an, wirbelte von links nach rechts über die weitläufige Bühnen und gab sich auf dem in die Mitte führenden Steg schlaksig-staksend wie Mick Jagger an seinen besten Tagen.