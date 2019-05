Zahlreiche Tote bei Gefängnisrevolte in Venezuela

Bei blutigen Kämpfen in einem Gefängnis in Venezuela sind am Freitag mindestens 30 Häftlinge ums Leben gekommen. Weitere 26 Menschen wurden bei der Auseinandersetzung in Acarigua verletzt, darunter 19 Beamte. Die mit Pistolen und Granaten bewaffneten Insassen lieferten sich heftige Kämpfe mit der Polizei. Der Meuterei ging ein wochenlanger Konflikt voraus, denn offenbar durften die Gefangenen seit Ostern keinen Besuch mehr empfangen und erhielten deshalb auch immer weniger Lebensmittel. Zudem sollte ein Wortführer in eine andere Haftanstalt verlegt werden.