BMW R18: Dagegen ist Mike Tyson schwächlich

Auf den ersten Blick könnte man meinen, BMW hat ein Classic Bike aus den 1930er-Jahren ausgegraben. Doch was die Münchner tatsächlich am Vorabend des Concorso d‘eleganza in den Park der Villa d‘Este gefahren haben, ist das Konzept eines wirklich mächtigen Cruisers, der nächstes Jahr in Serie geht. Ein unfassbar großer 1,8-Liter-Boxermotor mit Rädern: Die BMW Concept R18".