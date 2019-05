Schwab geht in Dänemark als Leader ins Wochenende

Mit der besten Runde des Tages hat sich der Steirer Matthias Schwab beim Golfturnier der Europa-Tour in Dänemark (3 Mio. Euro) am Freitag an die Spitze gespielt. Der 24-Jährige benötigte auf dem Par-71-Kurs in Farsö nur 66 Schläge und nimmt die letzten zwei Runden mit einem Schlag Vorsprung in Angriff. Der Burgenländer Bernd Wiesberger rangiert drei Schläge zurück an der vierten Stelle.