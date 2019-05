Alles Ibiza beim EU-Wahlkampf-Finale der Parteien

Kein Österreich-Abschluss der ÖVP

Keinen Abschluss in Österreich hatte die ÖVP am Programm. Eigentlich wollte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zum Wahlkampffinish der EVP nach München fahren, wo ihm seine europäischen Parteifreunde demonstrativ den Rücken stärkten. Kurz selbst blieb aber in Wien und warnte die Opposition in mehreren Interviews davor, ihn am Montag per Misstrauensantrag aus dem Amt zu kippen. Natürlich müsste er das zur Kenntnis nehmen. „Aber am Ende entscheidet in Österreich das Volk, und zwar im September“, sagte der VP-Chef mit Blick auf die Nationalratswahl im Herbst.