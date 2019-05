Bundesheer-Angelobung in der Gemeinde Schiefling

Die Rekrutinnen und Rekruten sind im April und Mai eingerückt. Sie kommen vom Jägerbataillon 26 aus der Türk-Kaserne in Spittal, vom Pionierbataillon 1 aus der Rohr- und Hensel-Kaserne und dem Führungsunterstützungsbataillon 1 aus der Lutschounig-Kaserne in Villach; dem Stabsbataillon 7 aus der Windisch-Kaserne in Klagenfurt, aus der Bleiburger Goiginger-Kaserne sowie von der Stabskompanie und Dienstbetrieb des Militärkommandos Kärnten aus der Hensel-Kaserne und der Khevenhüller-Kaserne.