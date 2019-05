Bayern wollen Leipzigs Angriff im DFB-Cup abwehren

Das Finale des DFB-Pokals birgt einiges an Brisanz. Meister Bayern München trifft am Samstag (20 Uhr) in Berlin auf RB Leipzig. Der Red-Bull-Klub hat sich in dieser Saison als dritte Kraft im deutschen Fußball etabliert. Leipzig-Trainer Ralf Rangnick will sein Amt mit dem ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte an Julian Nagelsmann übergeben.